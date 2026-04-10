Johanna Pamela Panebianco
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"La inflación está en la cabeza de la gente": los políticos bonaerenses cruzaron al Presidente tras sus declaraciones
Quiénes son los diputados bonaerenses que se reunieron con Mauricio Macri y pidieron "segundo tiempo"
Dirigentes de Juntos cuestionaron el cierre de las exportaciones: “Una vez más se castiga a quienes producen”, dijo Javier Martínez
Reelecciones indefinidas: Vidal, Ritondo y legisladores de Pro ratificaron que no darán marcha atrás con la norma
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