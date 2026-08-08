Jorge Horacio Ferraresi
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González Santalla cruzó a Ferraresi, lo acusó de "traicionar" a Cristina y agitó la interna peronista en Avellaneda
Ferraresi furioso con la desfinanciación de municipios: "Otra vez el Ministro Caputo nos roba a los avellanedenses"
Ferraresi felicitó a Milito por su triunfo en las elecciones de Racing pero le recordó: "Los clubes son de los socios"
En plena interna PJ, Kicillof sigue su agenda: hoy llega a Avellaneda para inaugurar la ExpoBonaerense junto a Ferraresi
"A Kicillof hay que cuidarlo y que nadie se ponga nervioso"; dijo Larroque, quien desafió al PJ: "¿Cuál es el miedo?"
Selci cruzó a Ferraresi por sus visitas a Quilmes y Lanús y arde la interna peronista en el conurbano: qué dijo
Interna en el PJ: Tras el escándalo con Mayra Mendoza, Jorge Ferraresi encabeza un acto en otro municipio de La Cámpora
“Sos un cagón”: la fuerte pelea entre Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi durante un acto encabezado por Axel Kicillof
Tres visitas guiadas gratuitas: A los bosques de Mar Chiquita, a la Virgen en Pilar y a la Isla Maciel en Avellaneda
Milei Presidente: "Somos profundamente respetuosos de la voluntad popular", dijo Ferraresi desde Avellaneda
¿Querés conocer el Estadio de Independiente de Avellaneda?: Visita guiada para recorrer sus instalaciones e historia
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