El senador provincial y dirigente de La Cámpora, Emmanuel González Santalla, lanzó un durísimo mensaje contra el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y profundizó la tensión en la interna del peronismo bonaerense. Fue tras la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales, lo que encendió críticas desde el sector más cercano a Cristina Kirchner.

En una publicación en su cuenta de X (ex Twitter), González Santalla hizo un largo repaso de las decisiones políticas del intendente y lo acusó de haber operado sistemáticamente en contra de la expresidenta, incluso bajo el pretexto de la unidad del peronismo.

Jorge, fuiste parte del armado del Albertismo contra Cristina, bancaste como nadie el “Acuerdo sin ajuste” con el FMI y felicitaste a Guzmán el día que renunció por twiter, cuando se discutía si Wado o Scioli pediste ir con la boleta de Scioli, perdimos el gobierno y lo primero… https://t.co/hudBP28r8X pic.twitter.com/VGq0tJ4SRd — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) April 8, 2025

"Permitime dudar de tus ganas de contribuir al proyecto nacional cuando trabajás en contra de la misma persona que Milei quiere presa", escribió. Y agregó: “Jorge, fuiste parte del armado del Albertismo contra Cristina, bancaste como nadie el 'Acuerdo sin ajuste' con el FMI, felicitaste a Guzmán el día que renunció por Twitter…”.

El mensaje estuvo acompañado por un video de archivo donde se ve a una Cristina Kirchner presidenta, inaugurando por videollamada el Jardín de Infantes 907 de Avellaneda. Allí le dice a Ferraresi: “Traiciones y traidores hubo siempre, Jorge, no te preocupes. Son necesarios los traidores, porque si no hay traidores no podés distinguir a los leales”.

El posteo fue retuiteado por el diputado provincial Facundo Tignanelli, también de La Cámpora, quien en los últimos días había sido blanco de las críticas de Juan Grabois. El referente de Patria Grande había advertido: “No se le ocurra a ningún otro compañero de La Cámpora apretar a nadie de nuestra fuerza, porque le va a ir muy mal”.

Más temprano, la senadora bonaerense Teresa García, una de las dirigentes más cercanas a Cristina, también cuestionó el entorno de Kicillof. “La quieren jubilar a Cristina, mandarla al bronce, y ella está lejos de eso”, dijo en radio Continental. Y remarcó que varios dirigentes cercanos al gobernador buscan sacar a la expresidenta del centro de la escena.