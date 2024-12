El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, fue contundente en una entrevista para el streaming Uno Tres Cinco, donde abordó la interna del peronismo sin esquivar ningún tema. Con un mensaje claro, pidió fortalecer la figura de Axel Kicillof, criticó la falta de acción del PJ bonaerense liderado por Máximo Kirchner, respaldó a Jorge Ferraresi, uno de los alfiles kicillofistas, y lanzó un mensaje directo a la quilmeña Mayra Mendoza.

Durante su presentación, Larroque llamó a respaldar al gobernador frente a las políticas de ajustes del gobierno de Javier Milei y en ese marco, advirtió al peronismo: “Si Axel se fortalece, ya es visto con preocupación, con desconfianza. A Axel hay que cuidarlo y nadie se tiene que poner nervioso. Estamos frente a una situación muy delicada y la fortaleza de Axel no puede ser un problema. Al contrario, tiene que ser algo que nos ponga contentos, no nerviosos. Charlémoslo. ¿Cuál es el miedo?”.

El ministro también subrayó la importancia de la autonomía política de Kicillof: “Axel gobernó cuatro años en la provincia, ahora un año más. ¿Alguien puede creer que gobernaba llamando por teléfono para preguntar?”. En esta línea, advirtió que la política argentina no puede permitirse más gestiones “tercerizadas”. Según él, “la imagen que se dio no funcionó y fue castigada electoralmente. Si el pueblo de la provincia de Buenos Aires eligió a Axel, él tiene que ejercer esa responsabilidad”.

Larroque recordó que Kicillof “ganó dos elecciones por 20 puntos” e ironizó: "¿El que gana elecciones no sabe de estrategia política y los que no las ganan, ¿sabrían? No sé, es medio raro”. Además, en tono crítico, hizo un llamado a la unidad dentro del peronismo: “Este año hubo una sola reunión del PJ provincial en febrero. Me parece que podría haber más, sobre todo por las cosas que están pasando. Tiene que haber una actitud más clara en términos de respaldo al gobierno bonaerense”.

Sobre su relación con Máximo Kirchner, Larroque no dio vueltas y admitió: "No tengo la cotidianeidad o el vínculo de cotidianeidad que tenía antes con Máximo, en lo personal siempre hay aprecio, cariño, afecto, obviamente. Creo que después se dieron circunstancias políticas que le quitaron cotidianidad a la relación". No obstante, fue analítico con la falta de funcionamiento institucional de Unión por la Patria y pidió “mayor madurez política” en la toma de decisiones colectivas.

Por último, destacó el rol de Jorge Ferraresi como clave en la política local, luego de los fuertes cruces entre el intendente de Avellaneda y sus pares de Lanús (Julián Álvarez) y Quilmes (Mayra Mendoza). En ese sentido, recordó su apoyo para que Mayra asumiera en Quilmes. “Jorge fue fundamental porque ayudó y colaboró siendo el intendente de un distrito aledaño, jugó a fondo”, resaltó Larroque al defender a uno de los principales “soldados” de Kicillof en el Conurbano.