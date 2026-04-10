Juan Bautista Carrara
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"La inflación está en la cabeza de la gente": los políticos bonaerenses cruzaron al Presidente tras sus declaraciones
Juan Carrara: "Paren con que 'si la tocan a Cristina que quilombo se va armar', el quilombo ya lo tenemos todos"
Quiénes son los diputados bonaerenses que se reunieron con Mauricio Macri y pidieron "segundo tiempo"
Reelecciones indefinidas: Vidal, Ritondo y legisladores de Pro ratificaron que no darán marcha atrás con la norma
#BASTA: El hashtag que “Juntos” quiere imponer en búsqueda del "voto bronca" en el tramo final de la campaña
Juan Carrara: "La intervención de Vicentín tendrá un alto costo para los argentinos, YPF y Ciccone son ejemplos de eso"
Diputado acusó al Intendente de 25 de Mayo de "antidemocrático" y pidió que "deje de filmar y perseguir opositores"
Holocausto: Dirigentes de la Provincia de Buenos Aires conmemoraron los 75 años del cierre de Auschwitz
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