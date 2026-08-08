Juan Francisco Andreotti
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Desde San Fernando, Kicillof anunció que continuará 16 mil viviendas del Procrear "abandonadas" por Milei en Provincia
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Ecolancha: Malena Galmarini y Juan Andreotti navegaron el Delta de Tigre en la primera embarcación eléctrica del país
Anunciaron la ampliación de la Planta Depuradora Norte en San Fernando: su suman 300 mil vecinos al servicio
“Trabajamos para que San Fernando sea más amigable con la naturaleza”, dijo Andreotti sobre el Plan de Forestación
Hospital San Cayetano: Andreotti y Volnovich ampliaron las prestaciones para PAMI en el Hospital Municipal de San Fernando
Miles de personas en la primera noche del Carnaval San Fernando: Para Andreotti, "es el mejor de la Provincia"
Quiénes son los intendentes bonaerenses que se reunieron anoche con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos
El Gobierno lanzó el programa Precios Justos: Intendentes bonaerenses firmaron acuerdo para fiscalizar
Kicillof se reunió con Máximo en La Plata para analizar el presupuesto provincial: Qué intendentes estuvieron
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