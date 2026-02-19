El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, se refirió al cierre de la planta de FATE en el distrito y aseguró que “hoy es un día muy triste para nuestra ciudad”. La fábrica, con más de ocho décadas de historia en el municipio, dejó sin empleo a 920 trabajadores, de los cuales 300 son vecinos sanfernandinos.

“Hoy es un día triste para nuestra ciudad. La empresa FATE, que estaba en San Fernando hace más de 80 años, cerró sus puertas dejando 920 personas sin trabajo, de los cuales 300 son vecinos de San Fernando”, expresó el jefe comunal.

Andreotti cuestionó además las políticas del Gobierno nacional. “Las políticas del Gobierno nacional, las cuales no comparto, llevan a cada individuo a arreglárselas como pueda. Hay falta de cuidado con la industria nacional, apertura indiscriminada de importaciones y bajo consumo. No solo afecta al empresario y a los trabajadores, sino que afecta a toda nuestra comunidad”, afirmó.

El intendente sostuvo que el impacto ya se siente en el entramado local. “Hoy más de 300 familias viven con el dolor y la incertidumbre de cómo van a encarar todo este año”, señaló, y aseguró que el Municipio acompañará “en todo lo que pueda”.

También vinculó el cierre con la economía del distrito. Remarcó que esas familias consumían en la ciudad y que proveedores locales abastecían a la empresa. “Cuando no se cuida la industria nacional no se cuida a los 180.000 vecinos de San Fernando. Podemos tener buenos servicios porque tenemos una industria fuerte”, sostuvo.

En el marco de la conciliación obligatoria, pidió la intervención de los distintos niveles del Estado. “Quiero pedirle al Gobierno nacional, al Gobierno provincial, así como lo va a hacer el Municipio, el mayor de los esfuerzos para encontrar una solución al trabajo de estas 920 familias”, concluyó.

El cierre de la planta vuelve a poner en foco la situación de la industria nacional en la provincia de Buenos Aires y el impacto que la caída del consumo y las importaciones tienen en los distritos del conurbano.