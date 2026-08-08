Juan Ignacio Ustarroz
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La Cámpora aumenta su poder en la Provincia: Pasó de tener 3 municipios a ganar en 12 y suma presencia en la Legislatura
Ustarroz consiguió un contundente triunfo y tendrá su tercer mandato como intendente al frente de Mercedes
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Mercedes: el municipio sumó más de 200 cámaras de seguridad y destacó la cooperación del Gobierno Nacional y Provincial
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Unos 16 intendentes del conurbano bonaerense exigen “unidad” en medio de las internas de Unión por la Patria
Ustarroz celebró la puesta en marcha del tren turístico Mercedes- Tomás Jofré: "Este es el camino a seguir"
En su Mercedes natal, 'Wado' llenó de elogios a Massa: "Agarró una papa caliente y va a seguir poniendo el cuerpo"
Tras no poder tocar en Vicente López, La Renga se presenta en un distrito del Frente de Todos: Cómo sacar entradas
Kicillof lanzó la tercera etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria: Prevén llegar a 12 mil nuevas plazas en cárceles y alcaidías
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