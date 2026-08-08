Juan Pablo De Jesús
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Creó una asociación para ayudar a chicos discapacitados y ahora es candidata a concejal en el partido de La Costa
Insaurralde, Magario, De Jesús, Bali Bucca y Pisano se reunieron para abordar el desarrollo en la actividad agrícola
Cambios en el Gobierno de Axel Kicillof: El ex Intendente de La Costa Juan Pablo de Jesús será Vicejefe de Gabinete
El Intendente de La Costa culpó a Vidal por el estado de Ruta 11 y agradeció a Kicillof: "Esto tiene que ver con vidas"
Diputados bonaerenses: Se constituyeron ocho comisiones, entre ellas Presupuesto y Legislación general
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