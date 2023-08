En el marco de las próximas elecciones, la precandidata a concejal por Unión por la Patria, Débora Kowalik, emerge como una figura destacada en la política local, respaldada por su incansable labor en favor de la inclusión y el deporte adaptado. Integrando la lista liderada por Juan Pablo de Jesús, Kowalik aspira a contribuir al Concejo Deliberante con el propósito de retribuir a la sociedad todo lo que esta le ha brindado.

Conocida en la comunidad costera por su dedicación y compromiso, Débora Kowalik es actualmente la Directora de Deporte Adaptado de la Municipalidad. Junto a un pequeño grupo de profesores y acompañantes terapéuticos, fundó la asociación civil sin fines de lucro "Deporte Adaptado de la Costa" con el objetivo de ofrecer oportunidades deportivas específicas para personas con discapacidad. Lo que comenzó con apenas cinco personas, rápidamente creció hasta llegar a más de 100 alumnos, gracias al trabajo voluntario y comprometido de la joven y su equipo.

Su labor no pasó desapercibida para el actual intendente, Cristian Cardozo, quien decidió crear la Dirección de Deporte Adaptado, convirtiendo así el deporte inclusivo en una política pública del Partido de la Costa. Durante su gestión, la cantidad de participantes se incrementó significativamente, alcanzando la cifra de más de 300 alumnos en todo el distrito, practicando siete disciplinas de deporte adaptado.

Además, la labor de Kowalik trascendió las fronteras locales, posibilitando la articulación con federaciones nacionales para brindar oportunidades a los deportistas con discapacidad. Gracias a esto, varios alumnos han participado en concentraciones de los seleccionados argentinos, destacándose en diferentes disciplinas como fútbol para personas con discapacidad intelectual, tenis y bochas paralímpicas.

La trayectoria de Débora Kowalik está arraigada en el Partido de la Costa, donde vivió la mayor parte de su vida. Su formación académica incluyó estudios en la ciudad de Mar del Plata y una maestría en Programación y Evaluación del Ejercicio en la Universidad Nacional de La Plata. Sin embargo, fue el apoyo de los programas municipales lo que le permitió desarrollarse como deportista y profesional, forjando una conexión profunda con su terruño y sus habitantes.

“Tengo la particularidad de ser hija de esta gestión de gobierno. Es un poco lo que me pasó. Yo conocí Bariloche gracias a haber ganado un programa deportivo municipal que en su momento pensó el intendente Juan Pablo de Jesús. Y logré desarrollar mi carrera gracias a las becas municipales. Hasta hace unos años, los jóvenes no teníamos ni siquiera espacio donde entrenar, en ese momento no había polideportivos ni infraestructura para poder realizarlo. La Municipalidad fue vital en mi desarrollo deportivo y en mi interés para estudiar educación física”, confesó.

Originaria de una familia humilde, Kowalik atribuye su regreso al Partido de la Costa al "cariño y el amor" que siente por su comunidad. Su compromiso con la inclusión y el trabajo social es un reflejo de su gratitud hacia la sociedad que tanto le dio. La joven ve en la política "una oportunidad para contribuir al crecimiento y desarrollo" de su ciudad, especialmente en aspectos que afectan a la juventud.

“Vengo de una familia humilde y contar con apoyo de los programas municipales fue importante en mi adolescencia. Hoy haber vuelto también es consecuencia de todo eso, del cariño y del amor que yo le tengo al Partido de la Costa. Y haber podido generar estas propuestas inclusivas tienen que ver con devolver un poco a la sociedad que tanto me ha dado", indicó en declaraciones al medio local MDA noticias, donde agregó: Estoy sumamente orgullosa de que todo este trabajo social sea parte de este gobierno”.

“Tenemos que ser nosotros los jóvenes, aquellos que sentimos el Partido de la Costa, los que nos hagamos cargo de hacerlo crecer en muchos aspectos. Mi vinculación con la política tiene que ver con eso: uno tiene que tomar también un poco las riendas del desarrollo de nuestra ciudad”, concluyó.