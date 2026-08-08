Juliana Di Tullio
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Di Tullio denunció amenazas de influencers libertarios y cruzó al Gobierno por "violencia y desinstitucionalización"
Juliana Di Tullio pidió expulsar del peronismo a Daniel Scioli y a dos senadores que votaron a favor de la Ley Bases
Senadora Di Tullio defendió su aumento de sueldo y afirmó que todos los bloques estuvieron de acuerdo: Críticas en redes
Kicillof en Morón: "Que nuestro pueblo tome dimensión de los riesgos de una derecha que viene por los derechos"
"Cuando se trata de bajar el Impuesto a las Ganancias en los laburantes, no quieren", dijo Massa desde Ituzaingó
Banco Provincia lanzó una línea de créditos para trabajadores de casas particulares: características y requisitos
Gustavo Menéndez presentó su lista en Merlo, junto a Kicillof y Máximo: "Es necesario que el peronismo gane"
Descalzo y Di Tullio hicieron entrega de equipos deportivos en jardines: "La educación es lo más importante"
El cruce twittero entre Di Tullio y Ocaña por Tomás Massa: “de dónde sale tanto odio para torturar a un adolescente”
¿Los retó Kicillof?: La tremenda pelea entre Karina Menéndez y Franco La Porta al final terminó a los abrazos
Interna en el Frente de Todos: La Porta cruzó a la intendenta de Merlo y ministras de Kicillof lo tildaron de "machirulo"
La corrieron por izquierda: Tildaron de "fascista" a Juliana Di Tullio por pedir a la policía "en la puerta de las cuevas"
Cambio de roles en la interna del FdT: Alberto ahora tira las bombas y La Cámpora responde con su propia agenda
Espert dijo que Néstor Kirchner era un “chorro” y los senadores del Frente de Todos le respondieron “cobarde”
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