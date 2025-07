En una jornada tensa y cargada de definiciones políticas, el Senado aprobó este jueves una batería de proyectos con fuerte impacto fiscal que marcaron un revés para el Gobierno nacional. Entre ellos, se convirtieron en ley la moratoria previsional, el aumento para jubilados, la emergencia en discapacidad y se rechazó el veto a la ayuda para Bahía Blanca. En ese marco, la senadora nacional Juliana Di Tullio fue una de las protagonistas centrales con un discurso encendido donde denunció amenazas de influencers libertarios, acusó al Ejecutivo de “mentir” y anticipó una denuncia penal por mensajes que incitan a la violencia contra el Congreso.

“Voy a presentar una denuncia penal por apología del delito, intimidación pública y amenazas”, afirmó Di Tullio, tras mostrar en el recinto posteos de cuentas vinculadas al oficialismo. “Un usuario pidió armar milicias populares para cerrar el Congreso. Otro, dinamitarlo con diputados y senadores adentro. Y hay un video trucado con una bomba explotando en este recinto. Esto es gravísimo”, advirtió.

La legisladora de Unión por la Patria, oriunda de Morón, se expresó con fuerza contra los discursos de odio en redes sociales que, según dijo, son alentados por sectores del Gobierno. “Este clima no es casual, es fabricado. El oficialismo construye enemigos en base a relatos violentos”, acusó, y apuntó contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y contra el presidente Javier Milei, a quien calificó de “peligroso para la democracia”.

Durante su intervención, también cargó contra el veto presidencial a la ley de emergencia para Bahía Blanca, impulsada tras las inundaciones. “El Ejecutivo dice que no puede financiar la ayuda, pero no tenemos presupuesto nacional desde hace dos años. No puede decir que no hay partidas cuando no erogaron $600 mil millones de ATN”, denunció. “La ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. No puede vetar lo que se votó con consenso pleno”, insistió.

EMERGENCIA PARA BAHÍA BLANCA



Así como la Constitución Nacional contempla el veto presidencial, también contempla la insistencia del Senado por 2/3 de los presentes.



Aunque Milei no quiera, nosotros insistimos. Ahora, tenemos que alcanzar 2/3 en Diputados para que efectivamente… pic.twitter.com/hk55bp3b2d — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) July 10, 2025

Di Tullio cuestionó además el bloqueo sistemático del Congreso, el funcionamiento irregular del sistema de votación y el trato “infantilizante” hacia los senadores. “Nos cortaron el sistema electrónico. Un senador no pudo entrar porque no tenía corbata. Esto parece un centro de estudiantes, pero peor”, ironizó.

Intentaron paralizar el Senado de todas las formas posibles, pero 42 senadores y senadoras (2/3 del recinto) nos expresamos:



LOS DICTÁMENES PARA EL AUMENTO DE LAS JUBILACIONES, LA EXTENSIÓN DE LA MORATORIA Y LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD SON VÁLIDOS. pic.twitter.com/53xq0HSNfW — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) July 10, 2025

Otro eje de su discurso fue la aprobación de las reformas sobre la coparticipación de los impuestos a los combustibles y la redistribución de los ATN, que fueron votadas por 56 senadores contra uno. “Que el Gobierno tome nota. Se gana y se pierde en democracia. No pueden judicializar leyes que fueron sancionadas con mayorías abrumadoras”, señaló.

También defendió la ampliación de derechos votada para personas con discapacidad. “Soy sorda de nacimiento. Sé lo que es vivir con una discapacidad. Por eso me emociona que, por fin, los que tienen CUD puedan acceder a un trabajo formal”, expresó.

En el @SenadoArgentina aprobamos la emergencia en discapacidad. ¡ES LEY! pic.twitter.com/NrWfZ22GcO — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) July 10, 2025

Por último, denunció la situación de Eva Mieri, concejala de Quilmes detenida por presunta participación en un escrache al diputado José Luis Espert. “No hay pruebas, no hay fotos, nada. Pero está presa en una cárcel de máxima seguridad. Es una vergüenza nacional e internacional”, sentenció.

El Presidente Milei ya anticipó que vetará las leyes aprobadas y que, en caso de que el Congreso insista, llevará el tema a la Justicia. Para Di Tullio, se trata de una avanzada contra el poder legislativo: “Judicializar leyes del Congreso es inédito y peligroso. No es creativo. Es un ataque directo a las instituciones”, remató.