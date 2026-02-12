El Senado de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei con 42 votos a favor y 30 en contra. El proyecto obtuvo media sanción y ahora será debatido en Diputados. Desde la mirada de la provincia de Buenos Aires, el dato político es claro: de los tres senadores nacionales que representan al distrito, dos votaron en contra.

Los peronistas Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio rechazaron la iniciativa. La tercera banca bonaerense acompañó el proyecto.

La intervención más encendida fue la de Juliana Di Tullio, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, que habló de “desolación”, acusó al Gobierno de responder al Fondo Monetario Internacional y lanzó frases de alto voltaje político.

“Le cagan la vida a los laburantes. Los están matando”, afirmó en el recinto.

“Es la reforma laboral que pide el FMI”

Di Tullio sostuvo que el proyecto no busca generar empleo sino “reventar derechos”. Y fue directa: “Lo que estamos votando es la reforma laboral que les pide el Fondo Monetario Internacional”.

En su discurso aseguró que “cada vez que se reformó la ley laboral hubo más desempleo y más precarización” y rechazó la idea de que la norma genere trabajo de calidad. “Una ley no crea empleo. Lo que no funciona es la economía”, planteó.

También apuntó contra el contexto económico actual: cierre de pymes, caída del consumo y aumento de la desocupación. “Cierran 30 pymes por día”, aseguró.

La #ReformaLaboral tiene media sanción, pero el camino no termina acá.



Los y las peronistas vamos a seguir defendiendo, en las calles y en la Cámara de Diputados, la dignidad del pueblo trabajador. pic.twitter.com/waifXrcoHh — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 12, 2026

“Jornada moderna es el fin de las horas extras”

Uno de los puntos que más cuestionó fue el nuevo esquema de “banco de horas”, al que el oficialismo denomina “jornada moderna”.

“La jornada moderna es el fin de las horas extras. La gente llega a fin de mes porque hace horas extras y ustedes se las van a cagar”, lanzó.

Además criticó los cambios en el cálculo de indemnizaciones y la posibilidad de pagar sentencias en cuotas. Según explicó, se excluyen del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones y horas extras.

“Encima que no les alcanza para morfar, cuando salga la sentencia van a tener que esperar seis o doce meses para cobrar”, ironizó.

Estatuto del Periodista y el caso Pablo Grillo

Otro tramo fuerte del discurso estuvo vinculado a la derogación del Estatuto del Periodista, incluida en el paquete de reformas.

“Quieren derogar el Estatuto del Periodista. No lo entiendo”, dijo. Y agregó: “Pablo Grillo necesita el Estatuto del Periodista, está vivo de casualidad”.

La senadora vinculó la medida con lo que definió como un intento de disciplinamiento a la prensa. “El periodismo está para molestar. Si gobernás, te la tenés que bancar”, expresó.

Foco en la provincia de Buenos Aires

Sobre el final, Di Tullio puso el eje en el distrito que representa. Recordó que la provincia de Buenos Aires cumplía 203 años y la definió como “la que más trabajo genera, la que tiene más trabajadores y trabajadoras”.

“Yo estoy acá por el voto de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Tengo que proteger sus derechos”, sostuvo.

Y cerró con una advertencia directa al presidente: “Tienen el poder, pero lo van a perder”.

La discusión ahora se trasladará a la Cámara de Diputados. Allí el oficialismo buscará convertir en ley una reforma que ya encendió el debate político en la provincia más grande del país, donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores registrados y pymes de la Argentina.