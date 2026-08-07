Julio Garro
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El aniversario de La Plata y el mensaje de Julio Garro: “Siempre voy a estar ayudando a la ciudad que me vio crecer”
En tiempo de descuento: los intendentes del Pro llamaron a "cumplir con el deber cívico de expresar el voto"
Tras el fin de la novela electoral, Julio Garro recibió a intendente electo Alak para comenzar la transición
La Plata: Garro no apelará el fallo de la justicia electoral y Alak habló de "derribar muros y construir puentes"
Garro pidió que abran 1500 urnas pero la justicia denegó el pedido y Julio Alak es el nuevo intendente de La Plata
Elecciones en La Plata: Garro no se rinde, apelará la resolución judicial y volverá a pedir la apertura de las urnas
El cuento de la buena pipa en La Plata: Garro niega el triunfo de Alak y pide que se abran todas las urnas
Jornada de definición en La Plata: se abrieron las 79 urnas y el alakismo asegura que se quedó con la intendencia
Elecciones sin definición en La Plata: La Justicia electoral de la Provincia abre 79 urnas por pedido de Julio Garro
La pelea por la intendencia en La Plata: Garro destacó la importancia de la apertura de urnas en la Justicia
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