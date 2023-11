Si bien el desarrollo de los comicios totalizó la agenda del domingo, este 19 la capital de la Provincia celebra su 141° aniversario y, como todos los años, el intendente Julio Garro participó de la Gala organizada por la Fundación Florencio Pérez este viernes 17 y publicó un emotivo posteo durante la madrugada.

Cabe remarcar que el jefe comunal dejará su cargo el 10 de diciembre cuando asuma el actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, con quién libró una reñida contienda electoral. En este marco, Garro aclaró: “Sé muy bien que mí tarea no termina”, haciendo hincapié en sus orígenes platenses más que en su rol político.

En el posteo que publicó en sus redes sociales junto a imágenes de la gala expresó: “En las vísperas al #141Aniversario de la Ciudad que me vio nacer y crecer, participé de la Gala de la Fundación Florencio Perez. He venido año tras año, y lo seguiré haciendo. Porque siempre creí que lo importante es que las acciones de un intendente deben trascender los gobiernos”.

En las vísperas al #141Aniversario de la Ciudad que me vio nacer y crecer, participé de la Gala de la Fundación Florencio Perez. He venido año tras año, y lo seguiré haciendo. Porque siempre creí que lo importante es que las acciones de un intendente deben trascender los… pic.twitter.com/miKfo3hJvM — Julio Garro (@JulioGarro) November 18, 2023

“Esta noche nos volvimos a encontrar junto a un montón de platenses que siempre están para dar una mano cuando se los necesita. Porque en definitiva, a todos, más allá de nuestras banderas políticas nos une un solo objetivo: la ciudad”, manifestó respecto a la clásica reunión que todos los años encabeza la organización.

“Sé muy bien que mí tarea no termina. Porque siempre voy a estar ayudando a la ciudad que me vio crecer, desde el lugar que me toque voy a acompañar. Muchas gracias por el trabajo que hicimos juntos durante estos 8 años”, finalizó Julio Garro en el último aniversario de la ciudad en el que participa como Intendente.