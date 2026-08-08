Leonardo Boto
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Leonardo Boto consiguió un aplastante triunfo y fue a festejarlo frente a la Basílica de Luján: "Hoy ganó la Patria"
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
"Mis alumnos me cargaban con votar a otro": quiénes son los intendentes bonaerenses que festejan el Día del Maestro
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Leonardo Boto lanzó su spot de campaña: Repaso de los "hitos" de gestión y promesa de ir por más en Luján
Elecciones 2023 Luján: Leonardo Boto presentó su lista de candidatos con la presencia de Wado de Pedro
Boto se reunió con Estela Díaz y consiguió fondos para el fútbol femenino: "Queremos que se amplíe en todo Luján"
Unos 16 intendentes del conurbano bonaerense exigen “unidad” en medio de las internas de Unión por la Patria
Kicillof en Luján: Encabezó acto de provincialización del Hospital y el cierre del Encuentro por el Hábitat Popular
Saneamiento del basural de Luján: “Queremos saber quiénes hicieron la denuncia que paralizó las obras”, dijeron los vecinos
El intendente de Luján denunció que las obras de reconversión del basural están paralizadas: “Desde algún sector minúsculo buscan poner trabas”
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