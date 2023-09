Hoy 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en la Argentina. La fecha fue elegida en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, figura fundamental en la historia de la educación formal en el país. Si bien a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires existen muchos intendentes profesionales y especializados en distintas temáticas, solamente un puñado de ellos experimentó la sensación de estar al frente de un aula.

Se trata de los jefes comunales Mauro García (General Rodríguez), Leonardo Boto (Luján), Osvaldo Dinapoli (General Belgrano), Franco Flexas (General Viamonte), Lucas Ghi (Morón), Jaime Méndez (San Miguel), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Gustavo Perie (Ramallo), Roberto Suescun (Rauch), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mariano Uset (Coronel Rosales) y Diego Valenzuela (3 de Febrero).

Uno fue ellos fue director de escuela durante 30 años. Otro recibió varios premios por su labor en las aulas. "Mis alumnos me cargaban y me decían que iban a votar al candidato opositor", reveló uno de los alcaldes. Conocé quienes son:

Lucas Ghi (Morón)

Lucas Ghi fue electo Intendente de Morón en 2011 y luego de dejar estar cuatro años al frente de la Comuna, decidió bajarse de las elecciones del 2015. A partir de ese año, el dirigente peronista continuó su carrera como docente dando clases en distintas escuelas y universidades públicas del Conurbano, hasta que en 2019 volvió a la Intendencia representando al Frente de Todos, venciendo al candidato de Juntos por el Cambio, Ramiro Tagliaferro, quien finalmente no alcanzó a lograr la reelección.

Durante los cuatro años que estuvo fuera del poder, Lucas Ghi ejerció como docente: En los secundarios de Morón dictó "Construcción de la Ciudadanía" -la vieja materia conocida como "Educación Cívica"-; en la Universidad de Hurlingham dio "Desarrollo Local"; y en varios profesorados de la Comuna estuvo al frente de "Teoría Sociopolítica" -lo que sería "Sociedad y Estado" en el CBC.

"Esos últimos cuatro años fueron de formación. Personalmente, después de mi primera experiencia como Intendente, pude ver cómo se vive el proceso desde otro lugar y ver cómo impactan las cosas. Muchas veces uno cree que determinadas intervenciones van a ser muy valoradas por la comunidad y resulta que no lo son tanto. Y también pasa en viceversa: hay cosas a las que uno no le da demasiada relevancia y terminan siendo muy valoradas por la gente. Me pasó eso mientras viajé en colectivo o en alguna clase cuando los pibes y las pibas me comentaban algunas cosas. Todo eso me permitió desarrollar una sensibilidad distinta que utilicé en esta nueva etapa", señaló Lucas Ghi a LaNoticia1.com.

Consultado sobre su experiencia ejerciendo como docente en varios establecimientos públicos y privados, reveló: "La verdad que estuvo muy bueno. Cada año que arrancaba despertaba mucha curiosidad en los chicos y a medida que nos íbamos conociendo con el curso y tomábamos contacto, los alumnos se animaban a hacerme cada vez más preguntas. En el aula soy un docente más: Tenés que aplicar el diseño curricular, alcanzar los objetivo, tomar evaluaciones, corregir".

"Con los chicos tuvimos una relación como la de cualquier profe con sus alumnos, a diferencia que en mi caso particular hubo momentos gratificantes y muy graciosos. Por ejemplo, era muy común que cuando tomaba examen o pedía un trabajo práctico, alguno me dijera que no sea tan exigente porque sino iban a votar al otro candidato. Estoy muy contento de haber desarrollado otra vocación que también me guste tanto", concluyó.

Mauro García (General Rodríguez)

Fue concejal y Secretario de Salud y Acción Social donde creó la Dirección de Niñez y Adolescencia, la Dirección de APS y el Programa de Médicos Comunitarios de Llanura que permitió reducir la mortalidad materno infantil. Su primer trabajo formal fue en la fábrica de helados Massera empresa que cerró en el 2001. Ya recibido de Profesor de Educación Física, comenzó a ejercer como docente. Se licenció en la actividad y en Ciencias de la Educación. Está diplomado en Políticas Públicas.

Luego de su pasó por la gestión pública se postuló para la intendencia en 2019 representando al Frente de Todos y ganó por 50,32% contra 44,21% de Darío Kubar de Juntos por el Cambio. Asumió como jefe comunal el 10 de diciembre y como el Municipio estaba endeudado y no podía pagar bonos ni aguinaldos de trabajadores municipales, renunció a su sueldo y convenció a 120 funcionarios de trabajar ad honorem.

"Ese gesto de solidaridad fue la única solución que encontramos y terminó siendo efectiva porque hemos podido cumplir con todos los compromisos de pago a los trabajadores. Hoy evaluando esa decisión, creemos que fue muy acertada", contó el Intendente peronista a LaNoticia1.com, quien hasta diciembre de 2019 continuó con sus tareas como docente.

Cabe recordar que García es profesor y Licenciado en Educación Física y Ciencias de la Educación. También está próximo a recibirse de abogado. Jugó al rugby y le gusta correr triatlones "porque el tiempo va pasando y al cuerpo hay que cuidarlo". El jefe comunal integra una familia de deportistas, con su esposa docente de gimnasia y sus tres hijos: Sus pequeñas Elena y Emilia, de 8 y 4 años; y Juan Santiago, de 20, quien también estudia la misma carrera.

Leonardo Boto (Luján)

El alcalde peronista nació el 20 de abril de 1970 y es Licenciado en Geografía recibido de la Universidad del Salvador. Tiene formación en gestión pública y experiencia en turismo. Fue Profesor Adjunto de la Cátedra Geografía Política y Económica de la Argentina en la Pontificia Universidad Católica Argentina entre 2002 y 2005. Fue director Nacional de Gestión de la Calidad Turística del Ministerio de Turismo de la Nación entre 2006 y 2009, coordinador Nacional del Dakar entre 2009 y 2013 y secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística del 2010 a 2013.

Del 2014 al 2016 fue director de la Fundación Exportar, luego consultor del Banco de desarrollo de América Latina y Co Managing Partner de Alpha Global Events. En 2019 se presentó como candidato a intendente por el Frente de Todos y ganó por 45,10% a 41,14% al representante de Juntos por el Cambio, Fernando Gabriel Casset.

Osvaldo Dinapoli (General Belgrano)

El jefe comunal de Juntos por el Cambio es Profesor de Historia y fue Director de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 por más de 30 años. Con la vuelta de la democracia se unió a la Unión Cívica Radical. Fue candidato a Intendente por UDESO y Concejal por la UCR.

Ganó las elecciones de 2015 a Jefe Comunal por el Frente Cambiemos, derrotando al representante del Frente para la Victoria y gobernante distrital Jorge Eijo. En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 57,52% de los votos contra 40,08% del candidato del Frente de Todos, Mariana Duarte.

Franco Ariel Flexas (General Viamonte)

El actual jefe comunal cambiemita estudió Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata y fue Docente Universitario. Se desempeñó como Director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional del Noreste de la provincia de Buenos Aires.

En las elecciones generales de octubre de 2015 logró obtener el triunfo por el Frente Cambiemos con el 48,34 por ciento de los sufragios.

En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 53,60% de los votos contra 45,41% del candidato del Frente de Todos, Mauricio Martín.

Jaime Méndez (San Miguel)

El intendente fanático de River nació en Capital Federal pero vivió toda su vida en Muñiz y Bella Vista, en el Partido de San Miguel. Fue jugador de rugby durante su infancia y adolescencia, formó parte del plantel superior del Club Regatas de Bella Vista entre 1995 y 1997, cuando fue dirigido técnicamente por Joaquín de la Torre, con quien siempre mantuvo un vínculo antes de iniciarse en la política.

Fue integrante de la cátedra de Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesor en la UCA en la Facultad de Derecho en las cátedras de Derecho Privado y Filosofía del Derecho.

Guillermo Montenegro (Mar del Plata)

El intendente de Juntos por el Cambio cursó sus estudios primarios en el Instituto Peralta Ramos de los Hermanos Maristas, en la ciudad de Mar del Plata, recibiéndose allí mismo como bachiller en 1980, cursado sus estudios de derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es abogado y profesor de Derecho.

Gustavo Perie (Ramallo)

Nació el 25 de noviembre de 1972. Es Profesor en Tecnología Electromecánica. Fue concejal y presidente del bloque Cambiemos desde 2017, donde también presidió la comisión de Presupuesto e integra las comisiones de Producción y de Seguridad.

En 2019 se presentó como candidato a intendente con Juntos por el Cambio y venció a Mauro Poletti del Frente de Todos quien no pudo lograr la reelección. El resultado fue ajustado ya que la diferencia fue de 44 votos , 47,79% a 47,60%.

Roberto Maximiliano Suescun (Rauch)

Desde joven fue militante de la Unión Cívica Radical. Es Contador Público Nacional recibido en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Además tiene el título de Licenciado en Administración. Se desempeñó como Docente de diversas instituciones.

Durante su carrera fue Contador de la Municipalidad y Concejal por la UCR. Ganó las elecciones generales de 2015 por el Frente Cambiemos y accedió al Palacio Municipal. Venció en las urnas a la candidata del Frente Para la Victoria, María Lamarche para suceder en el gobierno a Jorge Mario Ugarte del FPV.

En 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 55,31% de los votos contra 42,07% del candidato del Frente de Todos, Marisol Jodor.

Ariel Sujarchuk (Escobar)

Nació el 14 de mayo de 1972. Está casado y tiene tres hijos. Está recibido de Periodista y es Consultor. Tiene varios estudios de Posgrado, entre los cuales se destaca una Maestría en la UBA, en la Universidad de San Andrés y en la de Jerusalén. Fue docente universitario. Recibió varios premios y reconocimientos por su labor en la función privada.

También fue funcionario municipal, provincial y nacional. En 2015 se convirtió en Jefe Comunal de Belén de Escobar representando al Frente para la Victoria. En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación del Frente de Todos y obtuvo el 64,66% de los votos contra 27,39% del candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Costa.

Mariano Cecilio Uset (Coronel Rosales)

Estudió Licenciatura en Sistemas en una Universidad Kennedy y realizó diversas Maestrías en el país y en el exterior. Trabajó en proyectos en la Armada Argentina y en la Dirección de Educación Naval. Fue Docente Universitario en varias facultades.

Fue uno de los fundadores de "Juntos por Coronel Rosales". Ingresó al Honorable Concejo Deliberante y fue Presidente del cuerpo. Ganó las elecciones generales del 2015 por el Frente Cambiemos, sucediendo en el gobierno local al candidato de Integración Vecinalista Rosalenia con Oscar Holzman.

En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 59,03% de los votos contra 18,81% del candidato del Frente de Todos, Gustavo Sartori.

Diego Valenzuela (3 de Febrero)

Nació en Buenos Aires un 11 de agosto de 1970. Tiene una Licenciatura en Economía y una Maestría en Historia. Es Periodista, Historiador, Docente, Escritor y Político. Tuvo una dilatada trayectoria periodística trabajando en radio Continental y Del Plata, en los canales 9, 13, TN y Encuentro y en los medios gráficos Fortuna, La Nación y Perfil. Publicó cuatro libros de historia, Belgrano la revolución de las ideas, Sarmiento periodista, Enigmas de la historia Argentina y La resurrección.

Comenzó a militar políticamente en el 2010 en el PRO y fue electo Intendente del partido de Tres de Febrero en el 2015 venciendo al histórico Intendente peronista Hugo Curto, quien gobernó el municipio por 24 años. En 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 46,89% de los votos contra 44,09% del candidato del Frente de Todos, Juan Agustín Debandi.