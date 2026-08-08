Manuel Passaglia
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"No jodamos, presidente": Passaglia cruzó a Milei, lo acusó de "decir disparates" y cuestionó la "fuerza del fracaso"
Los Passaglia lanzan su partido y desafían al acuerdo PRO–LLA: "Lo hecho en San Nicolás hay que llevarlo a la Provincia"
Provincia dejó a San Nicolás sin temporada de playa y Passaglia estalló por las "imbecilidades" de la gestión Kicillof
San Nicolás: la Justicia embargó el sueldo de Passaglia por no cesar las obras en la reserva “Parque Aguiar”
Elecciones 2023: Reunión con Grindetti de intendentes y candidatos de JXC de la segunda sección en San Nicolás
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
Manuel Passaglia: "Hacer cambios profundos no es fácil, me pasó en San Nicolás teniendo un gobernador en contra"
San Nicolás: "Me fui de IOMA a Avalian como dice el Intendente y ahora estoy sin cobertura", denunció una concejal
Bullrich: "Yo confío en que Manuel Passaglia va a estar al lado mío, y él en que vamos a ganar el gobierno"
Intendente de San Nicolás contra los piquetes: "Con Patricia Bullrich vamos a terminar con los grupos extorsivos"
Passaglia durísimo contra el paro docente: "Baradel no puede dejar a los chicos sin educación ni un día más"
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