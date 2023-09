El futuro del verano en San Nicolás se oscurece luego de conocer la noticia de que este próximo verano no habrá temporada de playas en la ciudad. La medida, que sorprende a residentes y visitantes, se basa en la reciente prohibición del cruce vehicular hacia las playas de San Nicolás por parte del Gobierno bonaerense, una decisión respaldada por los informes del Ministerio de Medio Ambiente.

La medida es resultado de un análisis ambiental realizado por el Gobierno provincial. Los informes presentados indican que el tráfico vehicular causó daños significativos al hábitat natural de las islas ubicadas frente a San Nicolás. Estos informes, que destacan los impactos negativos en el ecosistema local, llevaron a la Justicia a prohibir el cruce de autos hacia las playas hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Estas acciones a los únicos que perjudican son a los vecinos de la ciudad que tenían la posibilidad de disfrutar las playas y hoy se los están impidiendo. Quiero que los nicoleños sepan que voy a defender la ciudad de estas imbecilidades que hace el gobierno provincial. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) September 24, 2023

Las playas de San Nicolás, ubicadas en las orillas del majestuoso río Paraná, están separadas de la ciudad por un islote natural. La playa más cercana, Barranquitas, se encuentra a tan solo 3 kilómetros de distancia, mientras que El Arenal está a 6 kilómetros. Esta distancia planteó un desafío para los visitantes, ya que cruzar a pie las islas es complicado, especialmente para personas mayores y con movilidad reducida.

Durante el verano de 2023, cuando el cruce vehicular estaba habilitado, San Nicolás recibió a más de 400,000 visitantes, tanto locales como provenientes de ciudades vecinas, que elegían este pintoresco destino para disfrutar de sus vacaciones o pasar sus fines de semana. Esta afluencia de turistas generó un importante flujo de ingresos para la actividad comercial local, en gran parte dependiente del turismo.

La novedad desató la reacción del intendente Manuel Passaglia, quien expresó su bronca en las redes sociales. “Otra vez el gobierno perjudicando a los vecinos. Este verano San Nicolás no tendrá temporada de playas. Un logro que habíamos alcanzado después de 270 años de historia: que todos los nicoleños puedan disfrutar el río y que nos había potenciado como ciudad turística”, lamentó.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Juntos por el Cambio dio a entender que se trata de una disputa personal. “Una decisión del gobierno de Axel Kicillof les está quitando esta oportunidad única a nuestros vecinos. Este es un ataque directo a la vida de los nicoleños. Si me quieren perjudicar a mí, no me importa que me hagan las mil y una. Pero se están equivocando”, reprochó Passaglia.

Cabe recordar que desde que la obra social IOMA ya no es obligatoria en San Nicolás, los cruces entre Kicillof y Passaglia se agudizaron. “Estas acciones a los únicos que perjudican son a los vecinos que tenían la posibilidad de disfrutar las playas y hoy se los están impidiendo. Quiero que los nicoleños sepan que voy a defender la ciudad de estas imbecilidades que hace el gobierno provincial”, advirtió el intendente.

Vale remarcar que Manuel Passaglia no buscará la reelección y por estos días impulsa como candidato a su hermano Santiago Passaglia, quien actualmente ocupa una banca como diputado en la Legislatura bonaerense. Hace días, en entrevista exclusiva a LaNoticia1.com, había dicho que “hacer cambios profundos no es fácil”: "Me pasó en San Nicolás teniendo un gobernador en contra".

