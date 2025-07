A menos de una semana del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, el exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, lanzó un mensaje fuerte contra el presidente Javier Milei y aprovechó para marcar distancia con todo el arco político. “No jodamos, Presidente. Es un disparate decir que los 24 quieren destruir al gobierno”, escribió en sus redes.

A sus 37 años, Passaglia busca una banca como diputado provincial por la Segunda Sección electoral, pero no lo hace desde el PRO ni con La Libertad Avanza. Tras dejar el macrismo y sin sumarse al oficialismo libertario, creó su propio espacio político: Hechos. Su hermano Santiago lo sucedió en el municipio, que antes también gobernó su padre, Ismael Passaglia.

En pleno arranque de campaña, Manuel decidió salir al cruce luego de que Milei cuestionara a los gobernadores por acompañar proyectos impulsados en el Senado, vinculados al reparto automático de fondos coparticipables, como el impuesto a los combustibles y los ATN. “Entiendo que Kicillof busca destruir todo y cumple con creces ese objetivo a diario en la Provincia. También que muchos de ese mismo signo político quieran que usted se vaya antes. Pero no jodamos, Presidente: decir que es el deseo de los 24 es un verdadero disparate”, remarcó Passaglia.

¿QUÉ TAN LEJOS PUEDE ESTAR LA POLÍTICA DE LA GENTE?



Sé que es una pregunta “trillada” con respuestas de focus group que nos suelen repetir cada vez que escuchamos a los mismos de siempre decir lo mismo de siempre (otra vez, para sorpresa de nadie).



Pero en este caso no me… — Manuel Passaglia (@manupassaglia) July 13, 2025

Incluso le reclamó a Milei un gesto: “Debería pedir perdón a buena parte de esos gobernadores que han acompañado un gobierno en el que todos pusimos expectativa”.

Pero sus críticas no se detuvieron ahí. También apuntó contra el nuevo intento de conformar una coalición de centro en la provincia, con sectores de la UCR, el GEN, la Coalición Cívica, exradicales y peronistas no kirchneristas. Los tildó de formar parte de “la patética y ancha avenida del fracaso” y dijo que ese sector no ofrece soluciones reales para la gente.

Puede interesarte

“Esta semana conocimos que en la Provincia van a competir entre los políticos para ver cuál tiene más fuerza. Las Fuerzas del Cielo vs. la Fuerza de la Patria vs. la Fuerza del Fracaso (perdón, del centro)”, ironizó. Y agregó: “Lo que se juega el 7 de septiembre no es una competencia de fortachones. Lo que está en juego es la posibilidad de ayudar a los que la están pasando mal”.

Finalmente, defendió su espacio como una alternativa con gestión concreta. “Lo que nosotros hacemos, funciona. No está alejado de la gente. Lo demostramos en San Nicolás y queremos hacerlo en toda la provincia”, cerró.

Con su nuevo partido Hechos, Passaglia se suma a la lista de dirigentes bonaerenses que rompen con los sellos tradicionales y buscan su propio lugar en una elección cada vez más fragmentada.