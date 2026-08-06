Margarita Stolbizer
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Stolbizer sobre la condena a Cristina Fernández: “La señora está desquiciada. Renuncia a algo que no tiene”
Para Stolbizer, la condena a Cristina Kirchner será "un fallo histórico": "Se recupera el hecho del que las hace, las paga"
Diputadas de Juntos apuntaron contra Milei por retirarse del recinto y no votar contra una tasa aeroportuaria
Elecciones 2021: Quiénes son los 15 diputados nacionales de Juntos electos por la Provincia de Buenos Aires
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
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