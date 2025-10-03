La 128° Exposición Rural de 9 de Julio abrió este jueves con la presencia de Margarita Stolbizer, referente nacional del GEN y candidata a diputada nacional por el frente Provincias Unidas. La dirigente recorrió la muestra acompañada por el presidente de la Sociedad Rural local, Hugo Enriquez, e integrantes de su espacio político.

En diálogo con la prensa, Stolbizer habló sobre la difícil situación hídrica que atraviesa el sector agroganadero en la provincia de Buenos Aires y cuestionó al presidente Javier Milei por la falta de coherencia en su política hacia el campo. Según publicó el medio local Diario Tiempo de 9 de Julio, la candidata expresó: “Dicen una cosa y hacen otra”, aludiendo a la marcha atrás del Gobierno con la quita de retenciones.

La dirigente también fue crítica con el diputado y candidato libertario José Luis Espert, a quien consideró “muy grave” y sostuvo que “no puede representar a nadie de esta manera”, en referencia a un caso judicial que —según señaló— compromete su imagen y genera dudas en la sociedad.

La visita de Stolbizer se dio en el marco de la tradicional muestra que se extenderá hasta el domingo 5 de octubre y que reúne a firmas comerciales, empresas del sector, productores y familias de toda la región. Además de la exhibición de hacienda, maquinaria y stands, el programa incluye un patio de comidas, concursos, charlas técnicas y espectáculos artísticos.

Este viernes continuará la agenda con la Jornada Ganadera, que contará con la disertación de Eugenia Brusca, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), sobre consumo y mercados internos y externos, además de un mensaje dirigido a los jóvenes. También estará Ignacio Harris, de la Asociación Angus, con una exposición sobre criterios para juzgar hacienda.

En paralelo, estudiantes participarán de las propuestas educativas del Aula Aapresid, que incluyen un tambo en vivo y actividades didácticas para nivel primario. La exposición, una de las más importantes del calendario bonaerense, se consolida como espacio de encuentro entre productores, dirigentes y la comunidad.

