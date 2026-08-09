Mariano Cascallares
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Cascallares, candidato en la Tercera, respaldó a Kicillof: "Nación le recorta a la Provincia, pero seguimos trabajando"
Magario encabeza su primer acto tras confirmarse como candidata: entrega escrituras en Almirante Brown junto a Kicillof
Cascallares acompañó a Kicillof al lanzamiento del programa Entramados y valoró "las políticas públicas de la Provincia"
Almirante Brown: Uno de cada 3 vecinos que realiza pasantías en el Parque Industrial ha sido efectivizado en su trabajo
El asado más barato del Conurbano bonaerense está en Almirante Brown: Cuánto vale y dónde se consigue
"Brown en Malvinas": cerró la convocatoria para viajar al archipiélago y el lunes se conocerán a los ganadores
Temporal en Almirante Brown: 50 mil usuarios sin luz, 450 intervenciones en vía pública y más de 270 personas ayudando
"Circuito de Ahorro Brow": En noviembre vuelven los productos locales de calidad a precios accesibles
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
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