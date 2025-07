Durante un acto en el barrio Kennedy Norte de Berazategui, el intendente Juan José Mussi se mostró visiblemente emocionado al entregar viviendas a familias del distrito. La jornada, que contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares (ambos candidatos a legisladores), combinó emoción, anuncios y definiciones.

“Hoy me emocionó ver a los propietarios llorar. Misión cumplida”, dijo Mussi, con la voz quebrada. “Miren, a los viejos no hay que emocionarlos tanto... pero cuando vi esas lágrimas dije, misión cumplida”.

Recordó las frustraciones del pasado: “Con Vidal vine como 20 veces. Me decían que las iban a empezar, nunca pasó nada”. Respecto a la etapa actual, afirmó: “Cuando llegó Axel vi las viviendas vandalizadas, tuve que tirar todo. Él me dijo ‘las vamos a terminar’. Y cumplió. Me ganó. Le tengo que pedir disculpas”.

El discurso también incluyó su decisión política: “Voy a ser candidato. A veces me equivoco, pero no le miento a mi gente. Ustedes saben en qué estamos”. Mussi reconoció que esta podría ser su última elección: “Estoy grande, pero quiero pelear hasta el final por un Berazategui mejor”.

La emoción de Mussi estuvo atravesada por su delicado estado de salud, un tema que preocupa desde hace tiempo en Berazategui. En los últimos meses, el intendente fue internado en varias ocasiones por complicaciones cardíacas, e incluso se habló de su posible retiro de la vida pública.

No obstante, el jefe comunal no esquivó temas estructurales: “¿Por qué hay que nacer rico para tener salud o educación? ¿Por qué los más humildes no tienen derecho a una vivienda digna?”. Y añadió un llamado al compromiso ciudadano: “Hay que agradecer, pero no alcanza con aplaudir: el 7 de septiembre hay que votar”.

Las autoridades provinciales también destacaron la importancia de la obra pública y el rol del Estado en la mejora de la calidad de vida en los municipios. La entrega de viviendas, que forma parte de un programa provincial de desarrollo urbano, dejó una postal cargada de definiciones en el conurbano bonaerense en plena campaña electoral.