Mario Alberto Ishii
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El poncho no se mancha: Mario Ishii arrasó en José C. Paz y borró del mapa a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Qué dijo Ishii sobre la muerte de Huguito Flores, artista que iba a cantar este Día de la Primavera en José C. Paz
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Elecciones 2023 José C. Paz: Operativo clamor frente a la municipalidad para que Ishii siga siendo intendente
Abrazo simbólico y renuncias masivas: las insólitas medidas para convencer a Ishii a que se quede en José C. Paz
Candidatos del Partido Obrero aprovechan el piquete en Panamericana para pegarle a Mario Ishii y Jaime Méndez
Luego de la protesta de vecinos por la ola de robos, Ishii destacó la seguridad en José C. Paz: "No nos falta nada"
Quiénes son los intendentes bonaerenses que se reunieron anoche con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos
"Para tirarse un chapuzón": En José C. Paz festejan el cumpleaños de los pozos y le piden a Ishii arreglar las calles
Ishii fustigó a beneficiarios de planes sociales que no trabajan: "Hay que dejar de ser parásito y garronero"
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