Mario Andrés Meoni
Junín: Se inició proceso de traspaso al Estado de los talleres ferroviarios y proponen llamar "Mario Meoni" al predio
Con el recuerdo de Meoni: Fernández, Massa y Kicillof presentaron plan de "paradas seguras" en Merlo
Alberto Fernández lamentó la trágica muerte de Mario Meoni: "Perdemos a un político cabal, incansable y honesto"
Quién era Mario Meoni, el Ministro de Transporte de la Nación que falleció en un accidente en Ruta 7
Meoni recorrió la planta de Honda en Campana y adelantó que trabajarán en conjunto en “materia de seguridad vial, ambiente y género”
Desde Kicillof hasta los intendentes: Políticos de toda la Provincia expresaron su pesar por la muerte de Mauro Viale
Inauguraron la Estación Padilla: “Es bueno que en la Argentina lo que comenzó uno, lo pueda terminar otro” dijo Macri
El tren a Junín comienza a circular de lunes a viernes: "Estamos haciendo grandes inversiones en obras de infraestructura", celebró Meoni
