Marisa Fassi
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Le pintaron una esvástica al local de Juntos en Cañuelas en la previa de la llegada de Patricia Bullrich
Intendentes K en Avellaneda: Quiénes son los jefes comunales que bancaron a Cristina Kirchner en primera fila
Cañuelas cumple 201 años: “Somos un pueblo que enamora a cada persona que nos visita”, dijo su intendenta
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