El Gobierno Municipal de Cañuelas informó este martes el fallecimiento de Hugo Edgardo Castagneris, concejal mandato cumplido y figura muy reconocida por su trabajo en la educación técnica y el servicio público. Tenía 66 años.

La intendenta Marisa Fassi, jefa comunal del distrito, decretó dos días de duelo comunitario en homenaje a su trayectoria. Desde el Municipio destacaron su vida dedicada a la docencia, la militancia y la participación institucional.

Castagneris fue técnico mecánico egresado de la Escuela Industrial y ejerció más de 25 años como docente en la Escuela de Educación Técnica Nº 1, donde dictó clases de taller hasta su jubilación. Su paso por las aulas dejó una huella profunda en generaciones de estudiantes de Cañuelas.

Siempre militó con el corazón, con honestidad y con humildad.



Un abrazo enorme para su compañera de vida, Gladys; para sus hijos, sus nietos y toda su familia en este momento de profundo dolor.



Gracias por tanto, querido amigo.

— Marisa Fassi (@marisafassi) November 25, 2025

En la vida política local, tuvo un rol activo: fue concejal suplente entre 2007 y 2011 y luego concejal electo en los períodos 2011–2015 y 2015–2019, llegando a presidir su bloque. También se desempeñó como intendente interino en diversas oportunidades.

Uno de los momentos más relevantes de su carrera pública fue su participación en el debate por la creación del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. En aquella sesión clave, actuó como portavoz del bloque del Frente para la Victoria que votó a favor de la expropiación del predio, decisión que permitió avanzar con la instalación del centro sanitario regional.

Según informó el medio local Cañuelas Ya, Castagneris es recordado como un vecino comprometido, un educador respetado y un militante de convicciones firmes. Estaba casado con Gladys y era padre de Denisse, Sebastián y Matías, además de abuelo de cinco nietos.