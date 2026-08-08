Martín Yeza
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"Confundimos protección con prohibición": Martín Yeza defendió la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados
Diputado electo de JxC aseguró que es “necesario mejorar el poder adquisitivo y el salario de los trabajadores”
En tiempo de descuento: los intendentes del Pro llamaron a "cumplir con el deber cívico de expresar el voto"
Dictan conciliación obligatoria en Pinamar: municipales levantan el paro y la carpa que instalaron frente al municipio
Desde Pinamar, Yeza adelantó que votará a Milei y sus seguidores lo criticaron: “Que decepción, vas a votar al fascismo”
Elecciones en Pinamar, 25 de Mayo y Alvear: Junta Electoral rechazó apertura de urnas y consagró a los candidatos de JxC
Pinamar: Se agudiza el conflicto con municipales y el sindicato le pide a Yeza "que deje de gobernar por redes sociales"
Elecciones Generales 2023: En Pinamar hay panorama abierto tras un virtual empate entre Ibarguren y Estanga
Elecciones Generales 2023: Agradecimientos de los intendentes de Pinamar y La Costa que se despiden de sus municipios
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
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