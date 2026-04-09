En una sesión atravesada por fuertes cruces, el diputado nacional Martín Yeza defendió la reforma de la Ley de Glaciares y apuntó contra los sectores que rechazan la iniciativa, a los que acusó de confundir “protección con prohibición”.

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Durante su intervención, el legislador del PRO criticó el tono del debate y cuestionó el uso de imágenes del Glaciar Perito Moreno en el recinto. “Mostraban imágenes que no tienen nada que ver con este debate”, sostuvo, y pidió dar la discusión con “política pública basada en evidencia”.

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En ese sentido, explicó que desde su bloque impulsaron una plataforma con datos abiertos sobre glaciares, cuencas hídricas y proyectos mineros. Según indicó, el objetivo es que el análisis se base en información concreta y no en consignas ideológicas.

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Yeza también planteó que en la Argentina se instaló un enfoque restrictivo en materia ambiental. “Hemos confundido como sistema protección con prohibición”, insistió, y mencionó casos como la salmonicultura en Tierra del Fuego y los proyectos vinculados a humedales y uso de la tierra.

💬| @martinyeza: “Lo mejor que tiene la Argentina, son los argentinos, tenemos un país rico, diverso, con distintas realidades y esta ley lo que representa, es eso”. pic.twitter.com/q7lqMsFPKR — Diputados Argentina (@DiputadosAR) April 9, 2026

El diputado defendió la posibilidad de desarrollar actividades productivas con regulaciones y puso como ejemplo a países como Canadá, Estados Unidos y Rusia, donde —según señaló— se analizan los proyectos “caso por caso”. “No hay ningún país como la Argentina donde se prohíba de manera general”, afirmó.

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Además, destacó los avances tecnológicos en la minería y consideró que el debate local muchas veces está anclado en experiencias del pasado. “La minería evolucionó en el mundo y en la Argentina”, aseguró.

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Sobre el cierre, dejó una definición política sobre el rumbo del país: “Si queremos ser un país próspero, no podemos prohibir todo y al mismo tiempo pretender un Estado grande”. Y concluyó: “Lo mejor que tiene la Argentina, son los argentinos, tenemos un país rico, diverso, con distintas realidades y esta ley lo que representa, es eso”.

La reforma de la Ley de Glaciares fue finalmente aprobada por 137 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones, en una sesión marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.