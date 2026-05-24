La disputa política por el recorte del régimen de Zona Fría sumó este domingo un nuevo capítulo cargado de ironías, internas y pases de factura. El diputado nacional del PRO Martín Yeza reposteó en redes sociales un video publicado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof desde Tornquist y lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones: “Néstor Kirchner con 4 grados estaría en musculosa”.

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La chicana del exintendente de Pinamar llegó después de que Kicillof publicara un video grabado en el sudoeste bonaerense para cuestionar el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca reducir subsidios al gas en el régimen de Zona Fría.

Desde Tornquist, donde este sábado por la mañana la temperatura rondaba los 4 grados, el gobernador advirtió que la medida podría afectar a más de 5 millones de bonaerenses y provocar aumentos de hasta el 100% en las tarifas de gas.

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Néstor Kirchner con 4 grados estaría en musculosa. https://t.co/a7Q8KcQlne — Martín Yeza (@martinyeza) May 23, 2026

La frase de Yeza y la interna peronista

Aunque el mensaje de Yeza aparece dirigido contra Kicillof, la referencia explícita a Néstor Kirchner también fue leída en ámbitos políticos como una mojada de oreja hacia la interna que atraviesa hoy el peronismo entre el gobernador bonaerense y el sector alineado con La Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner.

La ironía del diputado del PRO juega además con una imagen histórica instalada alrededor de Néstor Kirchner y su estilo descontracturado frente al frío patagónico.

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El reposteo se produjo apenas horas después de que Kicillof volviera a cargar contra el oficialismo nacional por el avance sobre el esquema de subsidios energéticos.

“La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa posibilidad a 5 millones de bonaerenses que no pueden pagar la luz, el gas y otras cuestiones básicas”, sostuvo el mandatario provincial en redes sociales.

Del Yeza intendente al diputado

La intervención del diputado también reavivó cuestionamientos sobre su propia postura respecto al régimen de Zona Fría.

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Tal como publicó anteriormente LaNoticia1, Yeza fue uno de los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que votó a favor del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reducir subsidios al gas en distintos municipios bonaerenses.

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con apoyo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y bloques aliados, y ahora deberá ser tratada por el Senado.

De avanzar la reforma, miles de usuarios del sudoeste bonaerense y de localidades de la Costa Atlántica podrían sufrir fuertes aumentos en las facturas de gas.

El archivo que le recordó Barrera

La votación de Yeza ya había generado una fuerte polémica días atrás cuando el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, difundió antiguas declaraciones del entonces jefe comunal de Pinamar reclamando precisamente la inclusión de su distrito dentro del régimen de Zona Fría.

“Cuando fuiste intendente de Pinamar pensabas otra cosa”, le reprochó Barrera al legislador nacional.

Cuando era intendente de Pinamar, Yeza reclamaba públicamente que su distrito fuera incorporado al régimen de Zona Fría y cuestionaba que otras localidades costeras sí recibieran el beneficio.

Ahora, en medio de la tensión política por el impacto de las tarifas y la discusión sobre los subsidios energéticos, el diputado volvió a quedar en el centro de la polémica tras cruzar públicamente a Kicillof con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.