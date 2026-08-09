Maximiliano Abad
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Mar del Plata ya sueña con el regreso de la Fórmula 1: qué acordaron los concejales y cuáles son los pasos a seguir
El presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, se sumó a las críticas por el acuerdo Bullrich-Milei: Qué dijo
Lincoln: la UCR denunció "un brutal atentado en pleno acto de cierre de campaña" y apuntan a exintendente peronista
Valenzuela se subió a la “Patoneta” y aseguró que se comprometieron a reabrir el aeropuerto de El Palomar
Maximiliano Abad: "Hay que ganar Provincia, si no va a ser un condicionamiento muy grande al próximo gobierno nacional"
Patricia Bullrich se reúne con intendentes de JxC en Pilar para organizar la campaña rumbo a las elecciones generales
PASO 2023: Reapareció Ernesto Sanz en Mar del Plata y dijo que “miles de radicales” apoyan a Patricia Bullrich
Elecciones 2023: "Pasada las PASO vamos a estar todos juntos", dijo Abad, precandidato a senador de Bullrich
El repudio de los políticos al ataque a un local PRO en Mar del Plata, en medio de las manifestaciones por la represión en Jujuy
Interna bonaerense de JxC: “Si no hay unidad corremos el riesgo salir terceros, cuartos o quintos”, dijo Abad
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