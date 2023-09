El presidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, se refirió al proyecto para eliminar el impuesto a las ganancias que Sergio Massa envió para su tratamiento a la Cámara de Diputados y señaló que “es una medida absolutamente electoralista que perjudica a la mayoría del pueblo argentino” y remarcó que “vamos a tener que acostumbrarnos durante estos 40 días a a que el ministro va a ir en esta línea”.

El primer candidato a senador de Patricia Bullrich dijo que “esta es una propuesta que beneficia a 700.000 personas y perjudica a más de 40 millones de argentinos porque es una propuesta de reducción”, en diálogo con Radio Con Vos. Y explicó que no sirve “elevar el mínimo no imponible sino va acompañado también de eliminar parte del gasto público porque si no lo que se genera es inflación y la inflación la terminan pagando el conjunto de los argentinos, por lo tanto es una medida absolutamente electoralista que perjudica a la mayoría del pueblo argentino”.

Y en la misma línea que el economista libertario José Luis Espert, señaló que la eliminación del impuesto a las ganancias generará más inflación: “claramente, el aumento del mínimo no imponible hace que se recaude menos, lo que lleva a que haya que emitir para cubrir ese bache, y la emisión va a generar inflación, y la inflación perjudica al conjunto de los argentinos”. Y agregó: “Porque el gobierno cree que metiéndole plata a la gente en el bolsillo, no cuidando las arcas públicas, etcétera, puede crecer electoralmente”.

“La reforma tiene que ser integral”, argumentó y continuó: “En la Argentina hace falta que se generen condiciones para la inversión, para la producción, para el empleo, que haya una ley de protección a las inversiones, que haya equilibrio fiscal, que se trabaje el equilibrio fiscal también para las provincias. Tenemos que tener un plan sostenido, un plan sólido. Y acá lo que va a ocurrir, por eso también hay que anticiparle a los ciudadanos, es que vienen todas las medidas de estas características”.

Consultado por las declaraciones de Hugo Moyano quien afirmó que Patricia Bullrich Quiere sacar todos los derechos de los trabajadores" y la bautizó como “pinocheta” en alusión al dictador chileno Augusto Pinochet, Abad fue contundente: “Hay que terminar con las amenazas en la Argentina. En primer lugar, hay que respetar la voluntad popular y los gobiernos que se legitiman a partir del acompañamiento de una sociedad”.

“En segundo lugar, hay que discutir en la Argentina el mundo laboral. Y discutir el mundo laboral no implica que los trabajadores vayan a perder derechos, los que sí pueden perder privilegios, todos aquellos que se benefician del trabajo, pero que muchas veces son un obstáculo a la generación de empleo privado en la Argentina”, expresó el Senador. Y explicó que la amenaza es clara cuando el gremialista dijo “que si gana un gobierno que no es el que la suscribe, van a salir rápidamente a la calle”.

“En el marco de qué propuesta se ha hecho de la oposición para decir que se cercena el derecho a los trabajadores”, cuestionó Abad. Y sentenció: “Es una bravura. El problema es que ellos saben que si gana otro gobierno de un signo político quizás pierdan privilegios. No están dispuestos a perder privilegios, pero no lo hacen en defensa de los trabajadores, sino en defensa propia”.

En ese marco contextualizó de cara a las elecciones generales y aseguró: “Yo estoy absolutamente convencido que hay que ganar la Provincia de Buenos Aires, porque si no va a ser un condicionamiento muy grande al próximo gobierno nacional que va a estar en manos de Patricia Bullrich. Porque si nosotros perdemos la Provincia vamos a tener un condicionamiento por parte del gobierno, propiamente dicho, de los gremios que se anticipan, de las organizaciones sociales kirchneristas y de muchos intendentes del conurbano”.

“En la Argentina se está construyendo una modificación del poder político institucional. Es la primera vez en estos 40 años de democracia que va a haber 10 gobernadores no peronistas, hoy adscribiendo a Juntos por el Cambio, aproximadamente 6 gobernaciones de partidos provinciales y menos de 10 gobernaciones del kirchnerismo. Y hay una posibilidad cierta que el Congreso de la Nación, Juntos, tenga mayoría. Por lo tanto, se generan condiciones objetivas para que no haya trabas en las políticas de transformación de un gobierno nacional”, concluyó.