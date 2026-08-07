Mónica Fernanda Macha
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"Bajar la edad de punibilidad no resuelve el problema de la inseguridad: lo agrava", afirmó la senadora Mónica Macha
En Lomas de Zamora absolvieron a un médico acusado de abuso sexual de sus hijos: acto de repudio con diputada del FdT
Mónica Macha en Diputados: "Cristina está viva pero podría no estarlo, hay milagros que son perfectos"
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia por Motivos de Género: Ghi participó de la marcha en Morón
Los 15 Diputados del oficialismo que van al Congreso: La legisladora más joven de la cámara, la primera intendenta de Lavalle, sindicalismo y más
Elecciones 2021: Quiénes son los diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires que dejan su banca en diciembre
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
El encendido discurso de la diputada Natalia Villa que reavivó la discusión por el aborto legal en una comisión de Diputados
Seguilo en vivo: La Ministra de Mujeres, Género y Diversidad expone en Diputados por videoconferencia
Presidido por Raverta, se puso en marcha el Consejo Provincial de Coordinación de Políticas Sociales
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