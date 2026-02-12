"Bajar la edad de punibilidad no resuelve el problema de la inseguridad: lo agrava", afirmó la senadora Mónica Macha
La legisladora provincial por la Primera Sección presentó un proyecto de repudio. Rechaza la iniciativa del Gobierno nacional para llevar la punibilidad a los 14 años. Advirtió que la medida "es un grave retroceso".
La senadora bonaerense Mónica Macha (Primera Sección electoral) presentó un proyecto de repudio en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en rechazo a la ley impulsada por el Gobierno nacional que propone bajar la edad de punibilidad a 14 años.
La iniciativa tiene como objetivo manifestar el rechazo al proyecto de ley del gobierno de Javier Milei que busca reducir la edad de punibilidad penal.
“Esta iniciativa de Milei, de la mano de Patricia Bullrich, es un grave retroceso en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La vuelven a poner en agenda como un supuesto modo de resolver la cuestión criminal, construyendo un sentido común punitivista. Bajar la edad de punibilidad no resuelve el problema de la inseguridad: lo agrava”, sostuvo Macha.
Según plantea el proyecto, la propuesta del Ejecutivo nacional “desconoce de manera frontal el paradigma de protección integral” y propone “una respuesta penal temprana, represiva y centrada en el castigo”, en contradicción con los objetivos y principios de la Ley 13.298.
Además, señala que en lugar de fortalecer políticas de prevención de la conflictividad social, garantizar el acceso a derechos y promover dispositivos comunitarios de acompañamiento, la iniciativa amplía el alcance del sistema penal sobre adolescentes cada vez más jóvenes, profundizando su estigmatización y exclusión social.
“Estamos habitando una época en la que los discursos de odio y las prácticas que criminalizan a los pibes se vuelven moneda corriente. Pibes pobres, pibes de barrios populares. El proyecto de ley del Gobierno es el resultado de una gestión ineficaz y peligrosa en términos sociales y culturales. Además, no se plantea ni el presupuesto ni las etapas de creación de un sistema de responsabilización adolescente”, sintetizó la legisladora bonaerense.
Y agregó: “Es necesario poner en palabras cómo pensamos nuestra sociedad en este presente, con este mundo y sus complejidades. Si un pibe menor de 16 años llega a una situación delictiva, es porque fallamos todos y todas. Falló un pueblo entero”.
