Nicolás Pablo Mantegazza
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Los más votados de la Provincia: 6 candidatos a intendente de UxP y 2 de JxC lograron más del 60% del respaldo electoral
Elecciones 2023 en San Vicente: Mantegazza volvió a arrasar y es el peronista con mejor porcentaje del conurbano
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
Elecciones PASO 2023: En San Vicente, Mantegazza fue el peronista con mejor porcentaje del conurbano
'Wado' de Pedro comienza su campaña en tres municipios peronistas: San Vicente, Berazategui y Malvinas Argentinas
Dos municipios gestionados por el Frente de Todos anunciaron aumentos para los trabajadores municipales
Intendentes K en Avellaneda: Quiénes son los jefes comunales que bancaron a Cristina Kirchner en primera fila
Desde San Vicente, el Intendente Mantegazza apoyó a Insaurralde para que los municipios se hagan cargo de Edesur
Quiénes son los intendentes bonaerenses que se reunieron anoche con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos
Insaurralde, Máximo, intendentes y militantes en Lomas de Zamora: "A Cristina no solo la quisieron matar, sino que la quieren proscribir”
Intendentes peronistas de la primera y tercera sección preocupados por el contexto institucional: "Es pueblo o mafia"
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