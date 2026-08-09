Osvaldo Cáffaro
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"Hay que decirle al vecino que la transición no es completa" denunció el intendente electo de Zárate, Marcelo Matzkin
Arde UxP en Zárate: En un club piden la reincorporación de un entrenador que fue despedido tras la visita de Propato
Elecciones PASO 2023: Propato dio el batacazo, se impuso frente a Cáffaro y fue la candidata más votada de Zárate
En medio de la interna con Cáffaro, Propato propone que los vecinos de Lima dejen de pagar por el consumo de luz
Zárate: es atleta paralímpico, ganó una medalla en el Mundial de París y fue recibido por el intendente Cáffaro
Zárate: el Municipio regula la propaganda electoral y convocó a los partidos a que se inscriban en un registro
Avanzan las negociaciones para que Mercedes-Benz desembarque en Zárate con una inversión de 20 millones de dólares
Aníbal Fernández dejó sin gendarmes a Zárate y desde Juntos critican la "falta de gestión" del Intendente Cáffaro
Zárate: Cáffaro se vistió de Papá Noel y le adjudicó un lote a Brisa, la nena que como deseo pidió una casa en Navidad
Apertura de sesiones en Zárate: “Vamos a presentar un proyecto de ley para hacernos cargo de la policía”, anunció Cáffaro
Zárate: En medio de la conmoción por el crimen del gendarme, piden la interpelación del Intendente Cáffaro
"En Zárate están vacunando contra el Covid con dosis vencidas", denunciaron desde ATE al lanzar un paro
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