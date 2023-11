El intendente electo de Juntos por el Cambio en Zárate, Marcelo Matzkin, lanzó fuertes críticas contra la gestión del alcalde saliente de Unión por la Patria, encabezada por Osvaldo Cáffaro, alegando serias dificultades en el proceso de transición de gobierno.

En declaraciones al medio local Enlace Crítico, Matzkin expresó su preocupación por la falta de información crucial para la nueva administración: "Hoy no tenemos el saldo de caja, no tenemos el flujo de gastos de acá en adelante, no sabemos si va a dar un aumento o no al empleado municipal. Recién el jueves tuvimos la nómina de empleados municipales, recién hoy tuvimos un aproximado de cuáles son algunos costos fijos del municipio".

El intendente electo destacó la falta de colaboración por parte de la gestión saliente, señalando que tuvo que "mover un poco el avispero" para obtener información esencial: "Si bien hay una predisposición del Intendente a acercar información, los eslabones o los funcionarios que tienen que dar la información no la dan en el tiempo que nosotros estamos corriendo para tener todo un mapeo completo del municipio".

Matzkin también denunció la presencia de decretos de contrataciones con fecha posterior al cambio de gobierno, expresando su preocupación por la ejecución de gastos estratégicos bajo la nueva gestión: "Nos encontramos con decretos de contrataciones del 8 de noviembre a cumplirse cuando haya cambio de gobierno. Cuando yo esté a cargo como Intendente nos vamos a encontrar con contratos celebrados por 30 años, con licitaciones para cumplirse después del 10 de diciembre. Me parece que no es la forma que tiene que llevarse una transición".

El intendente electo no escatimó críticas sobre la lentitud del proceso: "Ha fallado la interlocución. Teníamos 48 días para hacer una buena transición, ahora queda menos de un mes y hemos avanzado muy poco. No estoy alejándome de hacerme cargo de los problemas y no quiero poner excusas, pero digámosle al vecino que la transición no es completa porque sino nos quedamos solamente con una foto o con una nota del intendente donde dice le ponemos todo a disposición. Y la verdad es que no, no está todo a disposición".

Ante esta situación, Matzkin instó a una mayor colaboración y transparencia por parte de la gestión saliente, subrayando la importancia de una “transición eficiente” para garantizar una continuidad en la administración municipal.