Osvaldo Mario Dinápoli
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Primer caso de COVID-19 en General Belgrano: Se aisló al barrio implicado y suspendieron las actividades de fase 5
General Belgrano es el cuarto municipio bonaerense que registra un primer caso de COVID-19 en las últimas 24 horas
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