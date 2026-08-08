Ricardo José Alessandro
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Tremendo cruce post derrota entre intendente de Salto y jefe de IOMA: “Chupame bien la p…. Alessandro”
El intendente de UxP de Salto hizo una fuerte autocrítica tras la derrota: “La paliza ha sido grande”
El intendente de Salto donará el incremento de su salario: “Me parece obsceno que cobre con aumento”, dijo Alessandro
Apertura de Sesiones en Salto: “Mi compromiso absoluto es en materia de seguridad”, dijo el intendente
Salto: Alessandro dice que la sequía es "dramática" y pide que la Provincia declare el "desastre agropecuario"
¿El intendente Alessandro encadenado al Municipio? Dijo que lo hará si el asesino del joven Ramírez sale en libertad
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