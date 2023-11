El intendente reelecto, Ricardo Alessandro, hizo una fuerte autocrítica tras la derrota del peronismo en el balotaje. De los 30.415 electores locales, el 60% votó a Javier Milei. “Me asumo como conductor de la derrota”, sentenció.

“La paliza ha sido grande, lamento y me entristezco por nuestros productores de agropecuarios que mucho hemos trabajado con ellos y mucho hemos trabajado para que los caminos estén en buenas condiciones”, dijo en diálogo el medio Saltoenred.com.ar.

A continuación, ensayó una autocrítica por los magros resultados electorales. “No han estado a la altura de los acontecimientos, ni las agrupaciones de Salto, ni nuestros legisladores que nos representan a nivel provincial, y nuestra gente que nos representa a nivel nacional. No quiero tirar ninguna piedra del escándalo, pero no han estado a la altura de los acontecimientos”.