Ricardo Moccero
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Un intendente tildó de "ridículo" un control de alcoholemia a la salida de una jineteada: "Los gauchos no toman jugo"
Moccero a favor del desdoblamiento: “No pueden convivir los dos sistemas de votación, la gente se va a volver loca”
Elecciones 2023 en Coronel Suárez: Ganó Ricardo Moccero por un puñado de votos y va por su séptimo mandato
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Suárez bloqueó la salida de camiones recolectores
Elecciones PASO 2023 en Coronel Suárez: Ricardo Moccero de UxP se impuso pero Juntos quedó competitivo de cara a octubre
El intendente de Coronel Suárez sentenció: "Si Axel Kicillof no va de candidato en la Provincia, se pierde”
Kicillof firma convenios con intendentes para adquirir bienes para salud y seguridad: Los del FdT, los más beneficiados
Kicillof inauguró el Mercado Frutihortícola de Coronel Suárez: Abastecerá también a municipios vecinos
Moccero contra los perros callejeros y "asesinos" en Coronel Suárez: Cuestionamientos de proteccionistas
El Intendente de Coronel Suárez defendió el control de precios y dijo que "en el interior los valores se respetan bastante"
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