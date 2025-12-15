Un control de alcoholemia realizado a la salida de una jineteada en Pueblo Santa María, partido de Coronel Suárez, generó una fuerte polémica que trascendió el ámbito local y abrió un debate en la provincia de Buenos Aires sobre la aplicación de la Ley de Alcohol Cero en eventos tradicionales.

Ads

El operativo se llevó a cabo durante la tarde del fin de semana del 6 y 7 de diciembre, a la salida de una jineteada organizada por el Club El Progreso, y alcanzó a cerca de 200 personas. Según consignó Radio Coronel Suárez, el procedimiento habría sido dispuesto por la Comisaría 3ª de Pueblo San José y provocó demoras, embotellamientos y un marcado malestar entre asistentes y organizadores.

Tras las quejas, el intendente Ricardo Moccero, jefe comunal de Coronel Suárez, participó de una reunión con instituciones locales y vecinos de la colonia, donde avaló públicamente el descontento. “Comparto la reacción de la gente irritada”, afirmó, al calificar el control como “ridículo” por haberse realizado alrededor de las 7 de la tarde, en pleno desarrollo de un evento cultural.

Ads

Puede interesarte

En ese contexto, Moccero cuestionó la forma en que se aplicó la normativa provincial. “Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Con una copita de vino ya les da positivo”, expresó, en declaraciones reproducidas por La Voz del Orden y otros medios regionales.

El jefe comunal confirmó además que solicitó a la Provincia la separación del cargo del teniente Martín Guevara, responsable de la Comisaría de Pueblo San José, al considerar que se trató de una decisión inconsulta. “Me hice cargo en forma personal y le pedí al ministro la separación del cargo. La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste”, sostuvo, según publicó El Orden.

Ads

Puede interesarte

Moccero también planteó que los controles de alcoholemia deberían concentrarse en horarios más avanzados de la madrugada, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito sin interferir con eventos tradicionales. “Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace después de las 3.30 o 4 de la mañana”, afirmó, de acuerdo a lo informado por InfoSexta.

Desde la organización del Club El Progreso, su presidente Gustavo Di Battista, exconcejal y exsecretario de Gobierno y Seguridad de Coronel Suárez, calificó el procedimiento como “una emboscada”. En declaraciones a La Voz del Orden, sostuvo que el control no fue selectivo, provocó un importante embotellamiento y obligó a detener a todos los vehículos durante cerca de una hora, aunque aclaró que no se oponen a los controles de alcoholemia sino a la forma en que se implementaron.

El episodio reavivó un debate que atraviesa a distintos distritos bonaerenses: cómo aplicar la Ley de Alcohol Cero sin desatender las particularidades de fiestas populares, tradiciones rurales y eventos culturales que convocan a miles de personas en distintos puntos de la Provincia.