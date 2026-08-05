Ricardo Pedro Curutchet
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Marcos Paz: Ricardo Curutchet, que gobierna desde 2003, logró un cómodo triunfo y alcanzó su sexto mandato consecutivo
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Unos 16 intendentes del conurbano bonaerense exigen “unidad” en medio de las internas de Unión por la Patria
Marcos Paz: Sabbatella y Curutchet supervisaron tareas de perfilado en arroyos coordinadas con Acumar
Más de 20 intendentes firman convenios con Kicillof para garantizar derechos de la infancias y adolescencias
En Marcos Paz venden el sachet de leche a 60 pesos: "Articulamos lo público y lo privado”, dijo el intendente
Elecciones Generales 2021: En la Primera Sección, el FdT sufre la solidez de Juntos y el avance de la Izquierda
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