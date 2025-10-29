El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, realizó un balance de las elecciones legislativas 2025 y celebró el “claro y contundente triunfo local” de Fuerza Patria, que se impuso con el 49,7% de los votos, una diferencia de más de 15 puntos sobre sus competidores. “Felicito a todas las fuerzas políticas y agradezco a toda la ciudadanía que se acercó a votar”, expresó en conferencia de prensa.

Según los datos oficiales de la Junta Nacional Electoral, con el 100% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria —con Jorge Taiana como principal candidato— obtuvo 16.315 votos (49,7%). En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, encabezada por Diego Santilli, con 11.689 votos (35,9%), lo que significó un crecimiento del 7,4% respecto a las elecciones de septiembre. Más atrás se posicionaron el Frente de Izquierda Unidad, con el 3,8%; Propuesta Federal para el Cambio, con el 2,45%; y Provincias Unidas, que alcanzó el 1,7% de los sufragios.

En su análisis postelectoral, Curutchet destacó que la jornada tuvo una participación ciudadana cercana al 65%, lo que consideró “un signo de compromiso democrático” por parte de los vecinos, de acuerdo a lo que publicó el medio local Hora de Informarse.

Gracias a todos los que nos acompañaron nuevamente con su voto y también a los vecinos que se sumaron y ratificaron que en Marcos Paz y en la provincia hay otro camino. — Ricardo Curutchet (@mmpcurutchet) October 27, 2025

Más allá de los resultados, el jefe comunal remarcó que “el contexto económico no es sencillo” y advirtió que, ante un escenario de estancamiento, el Municipio continuará aplicando una administración eficiente y austera de los recursos. “Desde el Municipio vamos a seguir priorizando el acompañamiento a quienes más lo necesitan y sosteniendo la obra pública, aunque en este contexto pueda ralentizarse”, señaló.

Entre los proyectos que continuarán en marcha, el intendente mencionó las obras sobre la Ruta 40, el entubado de la avenida Rivadavia y la ampliación del Jardín N°901, que forman parte del plan de infraestructura local impulsado por su gestión.

