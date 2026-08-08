Silvia Gabriela Lospennato
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De la Provincia a la Ciudad: Mauricio Macri negocia con Silvia Lospennato para que encabece la lista del PRO en CABA
A metros de la Quinta de Olivos, Larreta anunció que si gana, Pichetto será titular de la Cámara de Diputados
Daniela Reich, nueva presidenta del PRO bonaerense: "El objetivo es retomar nuestro gobierno en la Provincia"
El PRO bonaerense anunció que la senadora Daniela Reich reemplazará a Jorge Macri en la presidencia del espacio
Larreta junto a la Mesa Política del PRO bonaerense: Apoyó posibles listas únicas en las intendencias propias
Diputada bonaerense pidió tratar un proyecto para suspender la elección de parlamentarios del Mercosur
Los pases del verano: Los legisladores bonaerenses Wolff y Lospennato pasan a ser funcionarios de Larreta
La diputada Crescimbeni rompió en llanto en plena sesión: "Perdió un hijo, tiene otro internado y vino a cumplir su función"
El PRO apuesta por cuatro mujeres para competir por las intendencias de Merlo, Luján, San Fernando y San Isidro
Legisladores bonaerenses criticaron el discurso de Cristina Kirchner: Quiénes son los Eurodiputados que hablaron de "bochorno"
Bianco dijo que "Vidal se asustó porque tiene miedo a otra paliza" y la oposición lo tildó de "machista" y "miserable"
51,2% de pobreza: Diputada de Cambiemos quiso criticar al Gobierno pero, sin querer, elogió al kirchnerismo
Seguilo en vivo: La Ministra de Mujeres, Género y Diversidad expone en Diputados por videoconferencia
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