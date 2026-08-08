Silvina Aida Batakis
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Bianco exigió "respeto a la institucionalidad" y le dijo a Milei "que deje su sueño de ser emperador de la Argentina"
Convenio por viviendas: "A pesar del abandono de Nación, nos encargamos de multiplicar esfuerzos", dijo Mario Secco
Desde San Fernando, Kicillof anunció que continuará 16 mil viviendas del Procrear "abandonadas" por Milei en Provincia
Kicillof confirmó su equipo de trabajo: quiénes continúan en sus cargos y qué ministerios tendrán nuevos titulares
El Gobierno de Alberto formalizó renuncias a días de la transición con Milei: Quiénes son los funcionarios que se fueron
Créditos a tasas del 40% por los 40 años de Democracia: Batakis anunció la nueva línea de Banco Nación
MetroGAS firmó un acuerdo con el Banco Nación por créditos a usuarios para que accedan al gas natural
Batakis en ExpoAgro: "Ratificamos la decisión de acompañar al campo ofreciendo financiamiento a tasas muy competitivas"
Expo Pyme Banco Nación en Varela: Kicillof destacó el rol de la banca pública para el crédito productivo
En Varela: Con apoyo de Banco Nación, Batakis anunció una "expo pyme" para promover oportunidades de negocios
Oscar Ruggeri explotó contra Batakis: "Me puteó porque fui a Inglaterra y ella sentada en Nueva York"
Sector lácteo: Titular del Banco Nación recibió a representantes de movimientos de trabajadores rurales y cooperativas
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