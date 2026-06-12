Enrique "Japonés" García

Enrique García nació el 8 de noviembre de 1938. Es Empresario. Comenzó a militar en el Socialismo a los 14 años. Más tarde, por consejo de su padre, se pasó al Radicalismo.

Su trayectoria en la gestión municipal del municipio de Vicente López se remonta al año 1963 como agente municipal del área de Bromatología.

Se desempeñó como militante radical durante la década de 1970 en la localidad de Villa Martelli. Durante la última dictadura militar mantuvo su comité en la clandestinidad en el interior de una biblioteca.

En el año 1983 fue electo como diputado provincial representando a la Unión Cívica Radical en los albores de la recuperación de la Democracia en nuestro país.

Creó una fuerza denominada Frente Acción Comunal Vecinal con la que el 10 de diciembre de 1987 accede al cargo de Intendente del Partido de Vicente López. Fue reelecto en forma consecutiva en las elecciones de los años 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007. Para su último mandato, ya formaba parte de lo que se conoció como La Concertación, o el "radicalismo K".

Fue presidente del comité provincial de la UCR elegido en junio de 1995.

Adicionalmente ejerció el cargo de Director de AySA (Agua y Saneamientos), para la Región Metropolitana Norte.

En 2011 pierde las elecciones por un escaso margen frente a Jorge Macri, del PRO. En 2015 García y Macri se volvieron a enfrentar en las urnas, con un nuevo triunfo del alcalde del partido amarillo.