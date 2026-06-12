Jorge Macri nació en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, el 5 de marzo de 1965. Realizó estudios en Arquitectura y Urbanismo, Administración y Finanzas (Fundación Bank Boston) y Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas (IAE). Desde joven, combinó su formación académica con responsabilidades en la gestión de empresas del ámbito familiar. Su actividad laboral se inició a los 21 años, cuando se hizo cargo de la empresa familiar. Junto a su primo Mauricio Macri fue en 2001 uno de los fundadores de la Fundación Creer y Crecer.

Meses después, con Mauricio y los demás miembros de la Fundación, lanzan el partido político Compromiso para el Cambio y Jorge se convierte en el referente partidario en la Provincia de Buenos Aires.

En 2005, luego de que se sellara la alianza Propuesta Republicana (PRO) para disputar las elecciones legislativas, Jorge Macri participa por primera vez en unos comicios y es electo como el primer diputado del partido. En diciembre de 2009, con la alianza Unión PRO, fue reelecto como diputado provincial

En 2006 se convierte en el presidente del PRO en la Provincia de Buenos Aires.

En 2007 fue candidato a Vicegobernador de la Provincia, integrando la formula de Unión PRO junto a Francisco De Narváez, que consiguió 14,96 por ciento de los votos.

En 2011 se postula como Intendente en el municipio de Vicente López y logra vencer al histórico jefe comunal Enrique "Japonés" García que mantenía el cargo desde 1987. La victoria fue por un ajustado 38,27% a 34,18%.

En el 2015 obtuvo la continuidad en el cargo de Jefe Comunal al lograr el triunfo por el Frente Cambiemos por el 54,81 % de los sufragios.

En 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 62,49% de los votos contra 26,96% del candidato del Frente de Todos, Lorenzo Beccaria.

Pidió licencia en el cargo al ser designado Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2021. Finalmente renunció el 1 de junio de 2023 para ser precandidato a Jefe de Gobierno porteño, y fue sucedido por Soledad Martínez. Fue electo en las elecciones del 22 de octubre, ya que Leandro Santoro declinó de competir en una segunda vuelta.