Esteban Mauricio Gómez

Es oriundo de San Vicente. Estudió en Comercial San Vicente, es casado y tiene dos hijas.

Maneja dos comercios familiares tradicionales de la ciudad, una empresa de turismo y una cochería. Es aficionado por el automovilismo.

En su primera incursión en la política, ganó la Intendencia del distrito de San Vicente por el Frente Cambiemos, en el 2015, venciendo a Diego Martín Barralle del Frente para la Victoria. Sucedió en el cargo a Daniel Di Sabatino del FPV.

Ganó las elecciones del 2015 por el 36,34 % de los sufragios.

En 2019 se presentó a la reelección con Juntos por el Cambio y perdió con el representante del Frente de Todos, Nicolás Mantegazza, por 56,89% a 31,28%.