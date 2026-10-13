Esteban Mauricio Gómez

Quién es
Es oriundo de San Vicente. Estudió en Comercial San Vicente, es casado y tiene dos hijas.
Maneja dos comercios familiares tradicionales de la ciudad, una empresa de turismo y una cochería. Es aficionado por el automovilismo.
En su primera incursión en la política, ganó la Intendencia del distrito de San Vicente por el Frente Cambiemos, en el 2015, venciendo a Diego Martín Barralle del Frente para la Victoria. Sucedió en el cargo a Daniel Di Sabatino del FPV.
Ganó las elecciones del 2015 por el 36,34 % de los sufragios.
En 2019 se presentó a la reelección con Juntos por el Cambio y perdió con el representante del Frente de Todos, Nicolás Mantegazza, por 56,89% a 31,28%.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Intendente
San Vicente
Cambiemos
36,34% de los votos
2015
Intendente
San Vicente
Cambiemos
36,34% de los votos
San Vicente
Distancia a la plata45 Km
Cantidad de habitantes59.708
Superficie705,02 km²